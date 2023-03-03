44歲大陸女星章子怡以《一代宗師》、《藝伎回憶錄》、《臥虎藏龍》等代表作在國際間打開知名度，不過近年來將重心轉往家庭，專心陪伴家人。日前她出席公開活動，滿面笑容的她氣質依舊，然而卻有網友指出她的頭髮看似不再濃密，髮際線也有些後退，令網友感到相當震驚。

章子怡近日出席時裝周活動，並以白色襯衫搭配黑裙的穿搭亮相，此外她將一頭長髮紮起以及搭配耳飾，整個人看起來相當俐落，呈現了十足的女強人風範，讓不少粉絲們看了都紛紛直呼：「女神太颯了！」

然而有眼尖的網友發現，或許是章子怡將頭髮紮起的因素，她的前額看起來有些稀疏，髮際線更有後退的趨勢，讓不少人認為女神的精緻外貌或因頭髮的問題而不復存在。不過，也有不少網友出面緩頰，指出撇除頭髮問題，章子怡比起去(2022)年12月份，她的法令紋淡了很多，看起來就像似年輕5歲一樣，容貌依然不會輸給其他女星。

此外，章子怡在時裝周活動時，時常保持笑容，不僅相當親民的與粉絲們輝少致意，也不會拒絕簽名的要求，獲得不少粉絲的讚許。不外乎此前她返回母校擔任考官時，因親切的態度被不少學生大力誇讚。