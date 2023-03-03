隨著疫情的趨緩，許多人都紛紛安排出國旅遊事宜，《旺好運》運勢專欄分享12生肖在2023年出門旅遊的注意事項，其中生肖牛需注意當地治安、天氣變化和水土不服的情況，生肖虎需注意錢財掉落遺失問題，生肖蛇出門有機會遇上新戀情。

▍生肖鼠：

生肖鼠在2023年社交應酬多，旅遊不宜參與野外探險、意外風險高的戶外活動。

▍生肖牛：

生肖牛在2023年出門旅遊時，需注意當地的治安、天氣變化，與提防水土不服的情況。

▍生肖虎：

生肖虎在2023年出門旅遊時，需注意錢包、手機、卡片等財物，以免掉落遺失。

▍生肖兔：

生肖兔在2023年需小心外出的交通安全、突發意外，出遊散心可多往大自然接觸。

▍生肖龍：

生肖龍在2023年出門旅遊時，需多注意交通安全，很適合開拓海外市場或外地置業。

▍生肖蛇：

生肖蛇在2023年可多外出走動，單身者有機會遇上新戀情，有伴侶者則是可降低爭執的情況。

▍生肖馬：

生肖馬在2023年出門旅遊時，需謹慎花費，以免信用卡刷爆、花錢買了用不到的東西等問題。

▍生肖羊：

生肖羊在2023年出門旅遊時，如想參加極限運動、或水上活動需要特別小心。

▍生肖猴：

生肖猴在2023年出門旅遊時，多注意飲食及體重管理，以免玩得太開心身材走樣。

▍生肖雞：

生肖雞在2023年可多外出走動，並在事業上爭取出差、海外發展等機會。

▍生肖狗：

生肖狗在2023年聚會或應酬時，需注意不可暴飲暴食，以免造成腸胃等疾病問題。

▍生肖豬：

生肖豬在2023年外出時，不論是在路上行走，或汽機車駕駛，都要小心交通安全。