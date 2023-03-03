淡海輕軌藍海線第二期規畫行經金色水岸，地方憂心有百年歷史的「淡水渡船頭燈塔」恐遭工程破壞，淡水文化基金會爭取指定為古蹟並原地保留，新北市文化局今舉辦「淡水渡船頭燈塔指定古蹟或登錄歷史建築」審議案會議，預計4月17日完成審議程序，最後結果為古蹟依法不得遷移，若是歷史建築則得以遷移保存。

文化局文化資產科長羅珮瑄表示，今天會議是專案小組與淡水文化基金會及委員等人，大家傾聽彼此意見，淡水文化基金會也針對淡水渡船頭燈塔的文化資產價值做補充說明，與委員進行交流，並未做出決議。

淡水渡船頭燈塔2月8日已被市府公告列為暫定古蹟，羅珮瑄說，暫定古蹟主要是為了保護淡水渡船頭燈塔在審議期間不受到破壞，文化局預計4月17日舉辦審議大會，針對其文化資產價值討論，結果出爐後將簽核市府同意才會公布。

今與會出席單位有淡水文化基金會、財政部國有財產署、新北市高灘處、新北市捷運工程局、新北市交通局及淡水區公所。