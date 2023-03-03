國防部近日預告將修正《全民防衛動員準備法，簡稱「全動法」》，以防衛動員名義管制媒體與言論自由，且對16歲以上學生動員造冊，被批是徵娃娃兵。前立委郭正亮點名國安會，回去跟美國爸爸報告，說《全動法》台灣不歡迎！

國防部近日預告將修正《全民防衛動員準備法，簡稱「全動法」》，引發負評。新增防範戰時假訊息，被質疑政府擴權，讓《數位中介法》借屍還魂，以此防衛動員名義管制媒體與言論自由，而對16歲以上學生動員造冊，更令父母不安心。

國民黨立委王鴻薇批評，歷史上動員娃娃兵的時期，只有在第二次世界大戰的德國和日本才會有，讓16歲還在唸書的學生準備動員，實在太離譜。

前立委郭正亮今（3）日在《新聞大白話》指出，《全民防衛動員準備法》非常奇怪，在二二八假期前突然預告要修法，通常預告期都是60天，這次只允許14天，有這麼趕？到底在急什麼？所以本來就想要蒙混過關！那知道一公告就被抓到，引起大反彈！

郭正亮懷疑，這次修法就是國安會交辦，國安會要不要站出來講有沒有交辦？國安會背後不是總統嗎？不是美國嗎？國防部會莫名其妙做這件事，而且用緊急預告，誰會相信？

郭正亮認為，明年如果賴清德當選，一定再推一次，只是今年因為可能衝擊總統立委選情，今年就不修法了。

郭正亮說，「自己搞砸了」，回去跟美國爸爸報告，說《全動法》台灣不歡迎！