明道大學連年招生未達標準，教育部列入專案輔導，今年已積欠教職員公兩個月薪資，專、兼任教師心慌慌，組織自救會，要求校方說明薪資來源與辦學方向，明道大學表示，已有新企業主將入主，資金口預計3月中旬到位，並召開新董事會，擬訂永續經營方針。

明道大學在111學年註冊率未達6成，僅有明道大學39.47％、進入淹水線，教育部已列入「專輔學校」。不過，彰化縣的大專院校稀少，明道大學擁有五星級校園，是立足南彰化的名校，更配合政府多項政策，不僅開辦農業公費專班，未來畢業學子可以申請農創貸款，提供精緻農業機械租借，並與彰化縣政府合作，成立彰化縣第一個農藥殘留質譜快檢服務。

但少子化衝擊經營，明道大學近年招生銳減，財務更出現缺口，學校在今年農曆過年前勉強補發去年11月薪水，過年後又積欠2個月薪水，學校教職員約70人，發起組織自救會，提出保障教職員工權益和提出學校未來走向的兩大訴求。

自救會指出，董事長在開學前2月10日允諾2月20日要完整發薪，因為學生繳學費才勉強補發1個月薪資是去年12月，至今已積欠1月和2月薪資。教職員工都無法安心工作。

明道大學祕書長詹國華表示，學校正在改組董事會，已有新的企業主將接手，資金缺口預計在3月中旬到位後，就會立即補發薪資，並將召開會議，擬定「明道大學」永續經營方針，向教育部申請解除「專輔學校」的行列。

詹國華強調，明道大學已有22年歷史，肩負著學術發展和社會的責任，新董事會成立後，將提出辦學理念和教育的方向，正值招生關鍵，呼籲共體時艱，讓明道大學繼續為國家、社會培育優秀人才。