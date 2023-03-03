傳奇表示，2022年度稅後淨利0.53億元，帳上累計盈餘為0.25億元，未分配盈餘為0.78億元，負債比率32％，顯示公司整體財務結構穩健且有充足現金及約當現金17.33億元，在自有資金充沛下，以及評估於股東會年度及未來一年度，除法令要求外無再辦理募資或無償配發新股計畫，因此，調整資本結構及提升股東權益報酬率，而進行以現金方式減資退還股東股款方式辦理。

傳奇2022年營收18.60億元，營收來源主要來自2018年底上市手機遊戲《風之國度》台版與日版，2021年度陸續新推出《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》台港版、國際版與日版、《Dragonicle》國際版及《戰鬥吧龍魂》台港版、日版與韓版，營業利益為0.98億元，稅後淨利合計0.53億元，每股盈餘為0.48元。

去年度因日幣匯率跌幅較大，而帳務上仍持有較多的日幣存款，以年底參考匯率轉列台幣帳列金額時，產生較大的外幣評價估列損失，導致業外其他利益及損失認列金額較大。

傳奇IP授權亦樹遊戲與遊戲種子合作發行的療癒系馴龍冒險MMORPG新作手遊《卡利茲傳說》事前預約突破百萬人次，已於2月2日於台港澳正式上線，同時並展開一系列公測優惠福利活動，也將陸續釋出各款自研遊戲上市規畫內容。