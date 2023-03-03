歐元區的標普全球綜合PMI在二月升到52.0，為近8個月新高水準，並且高於一月的50.3，但是略低於初值預估的52.3。該指數連續兩個月高於50榮枯線。

相同的數據，德國為50.7，法國為51.7，義大利為52.2，西班牙為55.7。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說：「二月企業活動的大幅擴張，暫時有助於緩解人們對歐元區陷入衰退的擔憂」。

「有跡象顯示，由於對能源市場擔憂的減輕，以及通膨已經見頂的看法，讓商業信心已從去年的低點彈升」。

衡量樂觀信心的未來產出指數，在二月升至61.2，高於一月的60.4，並為近一年來最高值。

歐元區涵蓋服務業的PMI在二月來到52.7，雖然略低於初值預估的53.0，但遠高於一月的50.8。

相同的數據，德國為50.9，法國為53.1。

由於需求反彈，新商業指數從50.1升到52.2。