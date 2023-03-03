台南市議長賄選案一口氣起訴10人，被羈押2個月的6人2日全部獲釋，原本傳出有意辭去台南市副議長一職促成「邱李配」的林志展，3日在與黨團商議後，改稱需在合情、合理、合法下才能接受跨黨派合作。李文俊聞言回應「能理解，現在已不忮不求」。

林志展不避諱早在議長選舉前，曾承諾力促李文俊當選副議長，以換取對方支持邱莉莉當選議長，證實當時傳出以票換票的「民國配」。

即使在民進黨內6名正國會議員反對「民國配」下，林志展當選副議長，他事後仍有意辭職讓位。李文俊2日遭起訴後獲釋，他與黨中央商議後，無奈表示需尊重黨團決議，情況已非自己能決定，「大家官司還沒告一段落，我不能有個人想法」。

林志展對外發出3聲明，強調他有義務承受選民託付，將議會首長留在民進黨內。對於與其他任何政黨與個人合作，需秉持合情、合理、合法才能跨黨派合作。他認為現況已不是個人辭與不辭職務，甚至讓位與否這麼簡單的是非題。

林志展聲明未曾涉入任何賄選，強調不戀棧副議長一職，並認為這職務本來就是可商談合作的職位，他嚴正駁斥起訴書內容包裹式的行為認定，請法院明察秋毫，以昭公信。

遭羈押2個月獲釋的李文俊表示心情已恢復平靜，得知林志展的聲明，他回應能夠理解，稱「沒關係，現在已不忮不求，未來就好好打官司就好」。