日本迴轉壽司業者壽司郎，上個月捲入「奧客恐攻」風波，不僅股價崩落，生意也一落千丈。為此，另一業者藏壽司引進AI系統監控迴轉通道，全程緊盯壽司盤是否出現異常情況，避免壽司郎事件重演。

綜合日媒報導，藏壽司宣布自3月2日起，在迴轉通道上裝設「AI攝影系統」以防範不當行為，為迴轉壽司業界首創。

通道所設置的攝影機，若偵測到壽司盤上的「抗菌蓋」出現異常開關情形，總部立刻會接到通知。獲報後，總部會電話聯繫事發分店，撤掉檢測到異常的壽司盤，若是不當行為就會向客人口頭規勸，甚至是報警處理。

藏壽司此舉引起正反兩面的討論，部分人持反對意見，認為單純用餐的人也要被監視，另一派則支持業者的舉措，希望能夠防堵不當行為的滋擾。一名25歲女上班族接受日媒採訪表示「雖然用餐中被攝影有點不太舒服，但確實有助防止不當行為」。

藏壽司市場行銷本部長岡本浩之2日在記者會上表示，公司收到很多顧客反饋，因為此前的風波，讓他們對迴轉壽司感到不安，「這事關整個迴轉壽司業的危機」。

值得一提的是，AI攝影系統的範圍僅限通道上的畫面，無法確認客人用餐餐桌的情況。