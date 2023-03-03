2月台灣採購經理人指數，製造業PMI、非製造業NMI，3日由調查單位中華經濟研究院發布。2月經季節調整後的台灣製造業PMI指數大幅回升11.0，至51.4，中斷連續7個月緊縮轉為擴張。2月台灣非製造業指數NMI50.2，指數微升0.1，且已連續4個月擴張。

2月台灣PMI、NMI同步回升，是去年第三季以來的首見。中經院助研究員陳馨蕙分析，廠商對景氣的預期有改善，生產、訂單「沒有比較壞」。與許多國家的PMI走勢也相近。

中華經濟研究院長葉俊顯表示，雖然此次調查適逢史上最長的2月工作天數，依模型進行季節調整仍無法完全去除干擾，但就調查結果細節可以看出，廠商看景氣的保守觀望已在淡化，製造業PMI緊縮的速度在放緩，「景氣似乎有落低跡象」，2月情況已較1月好多了，緊縮的速度放緩了。

中經院強調，2月台灣製造業PMI指數大幅回升部分導因1月農曆春節工作天數較少之低基期效應，以及2月為創編來2月營業日最多者，季調後的「新增訂單」與「生產指數」躍升16.7與30.3至51.1與62.4，推升製造業PMI指數轉為擴張。

中經院指出，2月台灣PMI 的5項組成指標中，新增訂單與生產轉為擴張，人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨轉為持平。而製造業的未來六個月展望指數仍連續第10個月緊縮，惟指數續揚5.8個百分點至44.7，為2022年5月以來最慢緊縮速度。