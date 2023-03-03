台中市北區錦村里長吳榮益（右起）及錦洲里長吳昌隆是兄弟檔，兩人里別相鄰，攜手服務地方。（台中市府提供／林欣儀台中傳真）

為協助里長們推動里務，台中市府民政局舉辦跨區里長經驗分享，有趣的是，本屆台中市共有1對父子檔、4對手足檔里長，其中，連任10屆的北區錦村里長吳榮益、邁入第5屆的錦洲里長吳昌隆是兄弟，弟弟吳昌隆看到哥哥用心服務鄉里，決定投入競選里長，兩人攜手服務鄉里，達到加乘效果。

民國75年就投入里長選舉、開始服務鄉里的吳榮益，去年九合一選舉是他第10屆連任，堪稱見證了台灣地方自治史的發展，他說，自己的里跟弟弟吳昌隆的錦洲里相鄰，許多資源可以共享，兩人合作發揮公益的力量，也幫助里鄰內弱勢民眾、舉辦各種交流活動，效果加乘。

吳昌隆則說，自己是看到哥哥投入里鄰服務工作相當用心，決定投入服務的行列，這屆為第5屆，因為有哥哥在，不懂的地方可以馬上請教。

同為兄弟檔的西屯區龍潭里長張清文、福安里長張清和，兩人可說是子承父業，因父親過去曾經擔任福安里長，他們說，受到父親的薰陶，也決定投入鄉里服務。另健行里長何文宏本屆第4屆連任，他的弟弟何文正去年當選淡溝里長，民政局說，何文宏與何文正年紀相仿且聲音、身材都很相似，還常常有里民搞不清楚哪個是本尊、哪個是分身。

此外，清水區秀水里長陳月娟、沙鹿區竹林里長陳吉成過去擔任鎮民代表，縣市合併後轉戰里長選舉，為是姊弟檔里長；大甲區岷山里長林清良及朝陽里長林立則是台中市在同個行政區擔任里長的父子檔，兩人攜手盼服務鄉里。

民政局長吳世瑋表示，里長從地方自治最基層的工作，舉凡關懷弱勢、協助防疫或路燈不亮、水溝不通等都要一手包辦，必須具有相當的服務熱忱，台中市這幾對兄弟、父子檔里長同心協力服務地方，值得肯定。