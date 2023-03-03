隨著疫情趨緩，從春節一路到228連假春遊商機爆發，環球屏東店人潮不斷，1至2月業績、人潮成長近15％，為迎接脫口罩後的新生活，業者力推超值優惠、好康回饋，盼能推升今年業績。

搶攻脫罩商機，環球購物中心祭超值優惠。(環球提供)

環球屏東店表示，疫情減緩加上口罩令解封助攻，顏值商機大爆發，除了營造春意的粉漾色系彩妝熱銷外，許多女性也重視口罩拿下後的膚質明亮度及緊緻線條，臉部凍齡秘訣在於正確清潔、提升保水度、促進循環代謝。

因此線上線下集結多款美肌彩妝及臉部清潔、從深層清潔、導出導入到提拉緊緻應有盡有，打造春季清新明亮的好膚質。

同時因應消費者採購需求，加碼祭出美食、購物、乘車三大回饋，包括「扣點放大兌美食金」扣50點可兌換50元美食金；「嗶支付回饋」使用悠遊付消費享單筆最高4％回饋；更首度攜手yoxi計程車合作推「乘車優惠放送」新會員贈乘車禮物卡、滿額再送面膜好禮，實踐春季美好新生活。