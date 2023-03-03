主戰捕手林劭倫在2日賽後回飯店做重訓時不慎被啞鈴砸到腳指，無法在111學年度高中木棒聯賽4強賽出賽，好在高一張育豪扛起場上指揮官的重責，攻擊端也有雙安的表現，總教練洪榮宏誇讚他頭腦十分聰明，從國三才改蹲捕的他也非常喜歡這個新角色。

張育豪昨晚才收到先發任務，他坦言今天比賽前段心情很緊張，但學長一直鼓勵他，大膽去做，就算做錯也不會有人責怪，也讓他漸入佳境。洪榮宏說：「他的表現超乎我的想像，本想想說讓他上去蹲個幾局，結果他進入狀況的表現超乎教練團想像。」

國三時因為隊上其他捕手傳球臂力沒那麼理想，教練推薦張育豪改練捕手，穿上護具後他越蹲越有心得，過去也嘗試過不同守位的他，現在最喜歡當捕手，他也透露最欣賞樂天桃猿新秀捕手宋嘉翔，「他的傳球臂力很好，引導投手也很有一套。」

除了張育豪扛起林劭倫蹲捕重責，哥哥林劭威也連弟弟的份一起打，他今天在延長賽第8局敲出追平安打，讓球隊有了向對手「說再見」的機會，「當下只是盡量打，把自信心拿出來，對到林柏濬抓直球打。」

去年林劭威曾入選U18世界盃中華隊培訓隊，但最終因為狀況及守備位置考量未進入24人正選名單，他也想要再拚一次正選機會。他提到，在培訓隊時自己學習到很多，也有向劉俊緯討教守備，「他的守備範圍很廣，有被刺激到，守備部分還要更加強。」

明天普門將繼106學年度再度和穀保家商在木棒聯賽冠軍戰碰頭，林劭威說最想對決林盛恩，「因為在培訓隊隊內賽時被他三振，想報仇一下。」