去年預賽意外敗給嘉藥大學的台灣體大男排，在「半路出家」的隊長汪秉勳領軍下，於111學年度UVL複賽3比0甜蜜復仇，6勝4負排第5、重返六強。教練吳忠政說：「球員會自發性作內部討論找問題，是件很棒的事。」

111學年度UVL大專排球聯賽公開一級複賽續在彰師大體育館鏖戰，預、複賽後取前六名，晉級4月7日至9日在中原大學舉行的決賽，成績順位7至12名即為年度成績排名，另10至12名下學年度降至二級。

以25比13、29比27、25比17打敗嘉藥大學後，去年被關在六強門外的臺灣體大，決賽門票失而復得，執行教練吳忠政透露，昨天贏大仁後，決賽門票已是囊中物。

「但我沒跟球員說，希望他們好好面對每場比賽，而且這場他們自己也很想贏，因為去年預賽碰頭時，我們先贏兩局再連輸嘉藥3局，被3比2逆轉，煮熟的鴨子飛了，今年第一次碰到，當然想要復仇。」

談到球隊今年的狀況，吳忠政說：「往年有時預賽沒打好，複賽就很辛苦，今年預賽就達到預期，但前陣子狀況並不好，雖然我們大年初五就開訓，但感覺年假時飛出去的心，有點收不回來。」

對於球員的表現，吳忠政說：「算有達標，但比賽中有時一遇亂流，節奏就會跑掉，出現連續失分，像昨天對大仁第二局就很明顯，複賽後會針對這個部分再作加強。」

至於表現最佳球員，吳忠政首推隊長汪秉勳。「他是上大學才打排球的，但非常認真，領導能力也很強，會和何晟維主動找學弟進行內部討論找問題。老實說，如果只是教練單方面說，也不知他們到底有沒聽進去，效果有限。」