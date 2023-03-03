新北市議員戴湘儀反譏：綠民代個個都成了2024總統競選總幹事。（本報系資料照片，翻攝戴湘儀臉書）

新北市政府今天辦理公私立國小校長會議，依慣例由副市長劉和然出席，不料卻引來民進黨新北議員黃淑君批評，指市長侯友宜已經準備「落跑」；對此，新北市議員戴湘儀回擊指出，綠營議員凡事在市政工作上扣上侯友宜+1，事事牽扯總統大選，如今民進黨民代都已不是民代，簡直個個都是2024綠營總統競選總幹事。

戴湘儀表示，有憑據的批評、要求市府改進，是民代的基本工作，但是無理的揣測與指控，為批而批的政治口水，只會凸顯民進黨心只在總統大選，根本搞不清楚狀況。

戴湘儀指出，為勉勵第一線教育工作者，往年由侯市長親自出席的校長會議，都是在學校學年度的上學期；第二學期的校長會議，則由副市長出席，並非為綠營議員所指「侯市長不出席」，侯市長關心學校和教育現場，站在第一線一切如常，卻被民進黨指控一心只在選總統。

戴湘儀感嘆，如今民進黨籍市議員的標準公式，就是侯友宜「任何事」都+1，心中簡直只有2024而沒有新北市民，事事牽扯總統大選的綠營民代，根本可以直接掛名民進黨2024競選總幹事。