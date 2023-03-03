球員休息室按照大聯盟配置，針對休息室設備進行加寬，以符合各國選手需求，空間約可容納52位隊職員，設有物理治療室、教練休息室、防護員休息室、盥洗室及用餐空間等。（潘虹恩攝）

VIP包廂將大聯盟等級的包廂體驗搬到台中，擁有良好的視覺及音效體驗，每1間包廂都有管家服務：此為VIP包廂其中1側隔間。 （潘虹恩攝）

VIP包廂也能享用與選手餐食一樣的自助吧餐點，更提供現切牛排服務。（潘虹恩攝）

2023世界棒球經典賽（WBC）A 組預賽將於本月8日至12日在台中洲際棒球場盛大展開，為迎接世界各國球隊選手及觀眾，台中洲際棒球場也做出大升級。悍創運動行銷公司3日舉辦洲際棒球場開箱，邀集媒體搶先一覽整護後的賽事場地及球員休息室、重訓室、用餐區和VIP室。

中華民國棒球協會代表王裕盛指出，這次聘請美國大聯盟專業團隊維護和改善，球場內部幾乎全部刨掉重新養護，包括草皮及紅土都針對台灣氣候因素做出調整；草皮重新種植百慕達草混和黑麥草，能維持草皮保持度和厚實度，紅土則選擇增加排水性和減少積水的紅土，並針對場內不同區域調整比例，讓選手擁有最安全的環境，也讓場地遇到下雨等狀況可以快速恢復。另包括，排水系統、燈光照明度均勻等都有進行優化。

WBC世界棒球經典賽台中區預賽總負責人王維漢指出，球員休息室的空間都是按照大聯盟的配置，由於球員通常都身形魁梧，因此現場的儲物櫃等設備有加寬，專人也會在每個球團抵達前放入裝備，球員換好即可離開，再立刻迎接下個球團。此空間大約可容納52位隊職員，裡面也有物理治療室、教練休息室、防護員休息室、盥洗室及用餐空間等，帶給球員高規格的休息空間。

賽事期間，由饗賓餐旅事業負責選手餐食，饗賓餐旅企業大眾百匯營運處外場協理李光大指出，餐飲團隊每天要提供「兩澱粉、兩肉類、兩蔬菜」供選手使用，並針對不同球隊提出的需求，進行客製化調整，此次遇到最大的困難是球場內不能使用明火，備餐區沒有電、沒有水等狀況，讓餐飲團隊重新調整了整個製餐、備餐流程。

悍創運動行銷公司業務人員劉昱君指出，由於選手有科學化訓練的需求，重訓室是必須配備的，此次有置入1台機器是腳踏車運動結合拳擊，可訓練對棒球運動相當重要的手眼協調和大腦反應力；另有購置3合1綠能訓練機，運動時可將75％動能轉為電能，達到綠能效果。

WBC世界棒球經典賽VIP禮賓負責黃安指出，此次VIP包廂將大聯盟等級的包廂體驗搬到台中，每1間包廂都有管家服務，不論代購商品、餐飲或啤酒暢飲都有管家服務，也能享用與選手一樣的自助吧餐點，更提供現切牛排服務。