二二八連假以來，花蓮持續好天氣，吸引不少登山客，不料在花蓮山域，卻接連出狀況！一行5人登山客攀登能高安東軍縱走路線，今天經白石池營地，其中53歲林姓女登山客右腳扭傷，幸好現場可接獲訊號，在天候允許下，花蓮黑鷹直升機執行吊掛任務，飛抵地面由救護車接駁送醫、脫困。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今獲報，花蓮縣萬榮鄉白石池營地附近一行5人登能高安東軍，行經白石池營地，53歲女性登山客不慎右腳扭傷、腫脹，無法自行行走，等待救援。

女登山客二二八連假前入山，今天在白石池營地路段不慎扭傷，空勤直升機將她吊掛送醫。（空勤總隊提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣消防局第二大隊副隊長高子翔說，本案53歲林姓女山友來自台北市，一行5人，2月27日屯原登山口入山，預計3月4日從奧萬大出山。今天中午12點48分獲報案，還好現場有訊號，且天氣很好，因此消防局請求空勤支援吊掛任務。

花蓮駐地黑鷹直升機起飛，由正駕駛詹德青、副駕駛王宥勝、機工長佘紹德，以及消防署特搜隊隊員張晏嘉、謝孟輯，沿花蓮機場西南面爬高至1萬呎定向目標區，下午2時30分抵達目標區實施空偵並辨識、確認目標為於白石池東面，機組員實施飛機馬力檢查、風險評估，由搜救員吊掛到艙間，並飛往德興棒球場，將傷患由花蓮縣消防局安排救護車轉診救醫。