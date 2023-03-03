德國打算向瑞士購買封存的豹2坦克，以增強對烏克蘭的軍事援助。瑞士媒體稍早（五）報導，德國希望瑞士將其中一些坦克售還給製造商萊茵金屬（Rheinmetall），這將有助於填補歐盟和北約成員國裝備方面的空缺，而且不會冒犯到瑞士的中立國立場和法規，因為這些坦克不會送去交戰國。

據《路透社》（Reuters）3日報導，德國、波蘭、葡萄牙、芬蘭和瑞典等國正在提供坦克幫助烏克蘭抵禦俄羅斯，這導致了他們自己裝備方面的缺口。瑞士媒體《Blick》報導，德國國防部長蘭皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）和德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在2月23日致信給瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）要求瑞士同意出售坦克，並保證瑞士回售的坦克不會被送去烏克蘭本土。

根據瑞士的中立法律和武器禁運令，瑞士禁止直接正在交戰的國家出售武器，例如此時此刻的烏克蘭。因此，一項與德國的交易將要求瑞士國會宣封存的坦克正式除役。瑞士國防部則表示，將會考慮德國的要求。

從軍方的角度來看，原則上可以在考慮到瑞士自身需求的情況下，減少一些坦克的數量。一位發言人向該報表示。而柏林國防部的發言人表示，他暫時無法置評。

過去，瑞士曾阻止德國、西班牙和丹麥的請求，不允許他們重新出口已經購買的瑞士彈藥到烏克蘭。但是，這件事情使在瑞士越來越有壓力，公眾和政治氛圍中親烏克蘭的轉變正在向政府施加壓力，以終結掉禁止向戰區出口瑞士武器的禁令。

隨著俄羅斯的攻擊加劇，瑞士歐洲鄰國呼籲允許向基輔轉移這樣的交易聲浪日益高漲，而國會的2個安全委員會已建議相應地放寬規定。