日前基隆市長謝國樑提出台鐵自強號109車次增停南港站之建議，為回應通勤族需求，立法委員蔡適應3日會晤台鐵局長杜微討論本案可行性。蔡適應表示，建議台鐵可以先行試辦二周，來評估旅客和影響班次狀況，若可行的話，希望在台鐵4月份改點後加入此方案，讓基隆通勤族上下班更便利。

蔡適應說，台鐵在早上7時至8時，除了自強號109車次外，還有4班從基隆發車的區間車，也都有停南港車站，他向局長建議，目前台鐵4月份會大改點，同時民眾乘車目前也有增停南港站的需求，可藉此機會評估自強號109車次多停南港站有無影響。

蔡適應認為，台鐵可以先行試辦此加開方式，實際掌握乘客和影響其他車次的狀況。而南港站的加停，未來還是要以實際的運量和需求目標為主，希望在評估一周後可以向基隆的市民朋友公告。

台灣鐵路管理局調度所代理所長涂維庭說，針對該車次是否增停南港站，台鐵需要評估增停後，是否會影響前後列車的準點和旅客通勤的時間，針對蔡適應提出先行試辦的建議，會一周內盡快回覆。