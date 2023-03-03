高雄市長陳其邁將於5日率團出訪日本，全面拓展城市外交，大力行銷高雄農漁特產，並積極向國際招商引資，此行除參加亞洲最大的「東京食品展」，也將回訪友好城市熊本縣、市，並拜會日本國會議員、企業，希望與日本建立更深厚的情誼，並在產業、經濟、觀光、文化等多面向實質互動。

高市府訪團由陳其邁親自率團出訪日本，為期7天行程，除了3月6日在東京出席高雄市主辦的農特產拓銷記者會，更將率高雄13家農漁團體參加亞洲規模最大的東京國際食品展，親自推銷高雄優質的農漁產，將蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝、烏魚子等農產強項行銷到國際，促進台日經濟交流。

東京食品展行程結束後，訪團將於3月8日拜訪高雄市友好城市熊本縣、熊本市，訪團將參觀熊本城天守閣，也安排企業參訪、觀光交流，期盼進一步深化雙方在產業、觀光上的互動。陳其邁也將於3月10日走訪九州最大城市福岡，拜會福岡縣知事服部誠太郎，並參訪在地百年製茶廠，觀摩日本茶廠「一條龍」的製茶作業，全力促進高雄與日本更多元的交流合作。