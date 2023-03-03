建德表示，建德配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股12,680張，其中8,825張競價拍賣，競拍日期3月6至8日，競拍底價訂為16.96元，預計3月10日開標；3月14至16日申購，暫定3月24日掛牌。

建德去年營收約9億，EPS為1.47元，2月21日董事會決議，每股擬配發現金股息2.25977276元，本次參與競價拍賣及公開申購投資人亦可享有現金股利，增資完成後，每股現金股息2元，現金殖利率約6.25％。

建德指出，建德生產各式精密磨床，用途包括金屬的大型量產零件、曲面複雜零件、圓形、圓棒型零件加工、超高精度切削，可應用在機械、國防、汽車、航太、電子、模具、醫療等產業。近年將聯網、IoT等智慧化功能，融合產品功能，大幅提高產品附加價值，達到設備預防保養、減少產品不良率，讓產能最大化、降低生產成本、加速出貨效率。

建德表示，工具機業面臨俄烏戰爭、全球經濟景氣不如預期、日圓與韓元競貶的壓力，不過建德接單及出貨不受景氣影響，加班趕工，目前在手訂單2億元，訂單能見度二～三個月，未來南通廠產能提升、越南擴廠啟動，將更有助於營收挹注。