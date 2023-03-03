上月底新北市板橋區37歲王姓男子搭計程車返家，在巷弄內遇31歲黃姓男子駕車臨停擋道，雙方起口角爭執，黃男電話找來8名友人到場，圍毆王男後一哄而散，海山警分局獲報，調閱監視器鎖定打人犯嫌，3小時內將黃男及8名同夥全數查獲，偵訊後依法送辦。王男輕傷送醫，治療包紮後已無大礙。

王男上月26日清晨5時許搭計程車返家，在板橋三民路巷內遇黃男臨停擋道，王男下車拍車窗向黃男示意，黃男不滿與王起口角，並電召友人到場助陣，隨後8名男子分成4輛機車趕至，徒手及持手電筒毆打王男，施暴後隨即一哄而散。警方到場時，僅剩王男與聞訊趕來的2名友人在場，王男額頭、右小腿及右手臂擦挫傷，送醫後已無大礙。

警方調閱監視器，根據自小客車及機車車牌，迅速鎖定犯案嫌犯身分，不到3小時即將黃男及同夥共9人查緝到案。黃嫌及其中7人否認動手，僅3人坦承出手打人。偵訊後，全案依妨害秩序及傷害罪嫌移送新北檢偵辦。