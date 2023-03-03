警政署最近在全台縣市強力打詐，署長黃明昭親自宣導防詐6心法，雲林縣長張麗善也責成縣府運用18萬枚「扭幣」作為防詐答題獎勵，原因是她有被詐的親身經歷，多年前婆婆差點被詐騙集團唬住了。

張麗善說，擔任第6屆立委時婆婆接到一通電話，對方說指名道姓說已抓了孫女，把她關在籠子裡，要求付贖金；婆婆緊張得一直打電話，不知如何是好，她一聽有問題，冷靜打電話問學校，女兒到底有沒有在上課才破解。

張麗善說，雲林縣高齡化，民眾對於防詐資訊比較不清楚，她希望大家認識詐騙的手法，防堵所有詐騙手段，有常識、知識就能辨別，治安單位也會協助鄉親解決。

雲林縣警察局長林故廷日前於雲林縣府縣務會議報告強化打詐雲林隊各項宣導作為，縣長張麗善一聽十分重視，除親自錄音宣導常見6大詐騙手法，並拍板以雲林縣府數位幣「扭幣」18萬枚作為防詐答題獎勵。

「雲林幣扭一下」App，防詐答題送扭幣畫面。（周麗蘭攝）

林故廷表示，3月至12月每月會在「雲林幣扭一下」App的「政令大聲公」宣導防詐騙，前2000名答題者可獲扭幣10枚，請民眾隨時注意提問。