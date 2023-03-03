100歲老阿公的肝臟竟比28歲青年還健康！胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，一名百歲阿公日前照了超音波後發現肝臟「完全正常」，一點脂肪肝、纖維化的跡象都沒有，和另一名28歲脂肪肝患者的照片相比，有明顯落差，而阿公也分享生活習慣，除了不吃醃漬物、長年吃魚外，作息也相當規律，讓錢政弘也覺得相當欽佩。

錢政弘在臉書粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》發文表示，日前幫一名100歲的阿公做腹部超音波，結果顯示完全正常，既沒有脂肪肝也沒有纖維化，膽囊也非常健康，其肝臟紋理清晰細緻。同時，錢政弘也拿出一名28歲青年的肝臟超音波照對比，其患有脂肪肝，照片底層變黑，血管模糊無法辨識。

錢政弘好奇詢問阿公的飲食習慣，對方表示平時並不挑食，年輕時捕魚為生，日子過得困苦，三餐都吃魚，並透露過往喜歡吃飯配豆腐乳、鹹菜、菜脯，但年過30歲後胃功能變差，就鮮少碰這些食物。

此外，阿公的生活相當規律，每天晚上7點就寢，半夜2點起床，笑說：「煩惱是睡不著時，沒事做，有點無聊」。錢政弘觀察，阿公是獨自一人來做檢查，可謂耳聰目明，上下床檢查時身手矯健，完全不需他人協助，卻還客氣地說：「拍謝！我已經老啊！動作較慢，無路用了」，但在錢政弘心中，卻覺得阿公相當厲害，直說：「看起來頂多80歲」。