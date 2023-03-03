新竹縣關西國中游泳池啟用近30年，為長度50公尺、寬25公尺的室外標準游泳池，過去僅對校園內部開放，但因疫情停擺，加上泳池老舊，關西國中曾提計畫案提報體育署爭取經費，遲無下文，立委林為洲接獲地方陳情，3日前往會勘，經過體育署、竹縣教育局等專家實地勘查後，情況竟大轉彎，放棄修繕泳池，將改往培育棒球運動方向發展。

竹縣教育局去年11月將關西國中游泳池修繕計畫，以經費1400萬元提報給體育署，體育署遲遲無下文，因此林為洲邀請相關單位前往關西國中會勘。體育署回應指出，游泳池整建計畫是2年前所擬，疫情後工資、營建費均拉高，可能須追加預算拉高到3000萬元以上。

林為洲指出，地方人士陳情時，原是希望重新修建的關西國中泳池能透過OT模式對外營運，開放給關西鎮民、提高使用率。但由於考量標準室外池光是救生人數就要配備4人，以及水電、維護管理等費用，營運門檻相當高，且現今民眾流行去室內池，室外池1年中只能營運半年，不只OT難，校方若要自己維運也負擔不起。

關西國中游泳池被校方戲稱為錢坑，每年花大筆預算維修。（林為洲團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

會勘後，眾人認為要完成關西國中游泳池的可行性不高，但此時會勘竟出現大轉彎，校方透露學校目前棒球運動發展頗具前景，曾有教授來訪時建議，泳池也許可以利用原本凹槽設計，改良成投捕練習場，於是林為洲等人順道前往棒球場會勘，討論後認為可行。

林為洲指出，泳池凹槽長寬俱足，已有屏障，再加上攔截網即可讓小球員練習投捕，最終與關西國中校方與與會官員達成共識，由關西國中針對棒球發展提出校園內硬體改善計畫，除了改善簡易球場，也會將泳池改造納入計畫來提報。