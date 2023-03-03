國民黨台北市議員游淑慧宣布參選2024年港湖立委，挑戰民進黨高嘉瑜，傳出前立委李彥秀也評估是否再戰。《中天電視》3日起「你支持誰選港湖立委PK高嘉瑜？」進行網路民調，截至今天（3日）傍晚5點半，已有逾9586名網友投票，游淑慧獲得60%的支持，領先李彥秀的21%、前台北副市長黃珊珊的19%。

《中天電視》3日起針對「你支持誰選港湖立委PK高嘉瑜？」進行網路民調，截至3日傍晚5點半，已有9586名網友投票。游淑慧獲得60%支持，排第一；李彥秀獲得21%支持，排第二；黃珊珊19%，排第三。

網友紛紛表示，「加油，如果要民進黨倒，就要集中火力」、「感覺游淑慧的戰力比其他二位強的多」、「基層組織李彥秀很強！」、「游淑慧砲火比較強，但說真的，誰都撼動不了高，畢竟她懂怎麼包裝自已，還有一點是非~~」、「淑慧高票當選」。

也有網友認為，「李彥秀和游淑慧初選pk」、「世代交替」、「內湖在地人都知道黃珊珊真的盡心盡力」、「這三位跟高嘉瑜誰上都好，吳欣岱必須墊底」、「只要是國民黨都行」。