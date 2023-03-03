台南龍鋒企業捐贈救護車給台南市消防局第四救災救護大隊新化分隊，龍鋒企業董事長林玉柱為大台南警友會理事長，行善40餘年，長期關注警察、消防人員各項安全福利，3日在台南市政府2樓中庭舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲感謝龍鋒企業慷慨解囊，努力提升地區緊急救護品質。

台南龍鋒企業捐贈救護車給台南市消防局第四救災救護大隊新化分隊，3日在台南市政府2樓中庭舉辦捐贈儀式。(台南市社會局提供)

3日由台南市消防局副局長楊宗林代表市長黃偉哲受贈並回贈感謝狀，感謝龍鋒企業熱心公益，造福鄉里。

台南市消防局表示，林玉柱目前擔任大台南警友會理事長，行善40餘年，長期關注警察、消防人員各項安全福利，對於老人、兒童、身心障礙、低收入戶等社會弱勢群眾之福利照顧有顯著貢獻。新化區是林玉柱的故鄉，為回饋鄉里，為鄉親盡一份心力，龍鋒企業捐贈性能優異、配備齊全的救護車，讓鄉親與救護人員的安全獲得充分的保障。

黃偉哲表示，所謂政府力量有限，民間資源無窮，相信有了更充沛的緊急救護資源，將可有效提升大台南患者到院前的急救成功率，守護市民安全。

捐贈的救護車配置全歐規警示燈、鋁合金醫療器材櫃、救護人員三點式安全帶附滑軌座椅、抗10G重力衝擊擔架、氣流導引微負壓系統等，是專為第一線救護人員的需求而打造，後續將撥發給新化消防分隊使用。(記者張雅雲/台南報導)