台積電2奈米廠確定落腳台中，預計提供4500個就業機會，也帶動周邊房產需求，但因西屯區大面積土地開發稀缺，近來指標推案的二期「寶輝世紀莊園」最高單價已突破6字頭，另中古屋市場也受到推升，屋齡2年的「國聚之悅」轉售實登成交價也破6字頭，在房市不景氣中展現區域的剛性需求。

台積電台中園區二期計畫日前已通過環評審查，中科管理局力拚今年8月交地，台積電2奈米廠落腳台中帶動中下游產業鏈，也使得科技菁英移居台中成為「進行式」，目前光是中科就業人口就逼近6萬人，也使得房屋需求量大增。

市場認為，中科房市主要以西屯區、東海商圈為核心，向外可再擴展至水湳中央公園特區或單元二重劃區、14期重劃區，而科技菁英對居住地點的要求首要為交通便利，同時對住家商活環境要求較高，希望能也開闊視野與綠意盎然的公園環境。

近來中科特區指標推案以基地超過8000坪的「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案最受到關注，近來實登資料出爐，一期「寶輝國際莊園」每坪最高單價為21樓的69.8萬元、二期「寶輝世紀莊園」最高單價為14樓的66.8萬。

此外，精銳建設最近也將在東海商圈推出新案，戶外看板剛曝光，就吸引不少有需求的購屋族詢問。市場認為，近來住宅趨勢以綠建築、ESG導向，強調環保、永續等，像是精銳的基地達2500多坪，留設約2200坪的森林花園，滿足科技新貴的居住環境的要求。