台中地檢署查獲國泰洋酒公司涉嫌透過代開發票，8年來助金錢豹旗下等47家酒店隱匿22億多元營業額，涉嫌逃漏營業稅及所得稅共7億8903萬餘元。全案首波今天偵結，將劉男及酒店業者、幹部等25人依涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴，全案起訴書多達3348頁、164萬多字，在司法界堪稱罕見。

國泰洋酒勾結中市金錢豹旗下等47家酒店逃稅近8億元，中檢首波起訴酒商及酒店業者25人。（陳淑芬攝）

檢警調查，國泰洋酒將酒品銷售給金錢豹及海派旗下、金麗都及麗晶皇宮等中市知名大型酒店，但酒店賣酒時，卻開立國泰洋酒所虛設的公司發票。據了解，一般商店消費營業稅是5％，但酒店屬特種飲食業，營業稅是15％至25％，若酒客付賬拿國泰洋酒虛設公司發票，業者只要繳5％營業稅，藉此讓酒店業者隱匿營業額，並逃漏稅。

檢警在今年1月11日及17日各發動大規模搜索，查扣陸續帶回劉男及酒店業者、會計、業務等約40人追查，以涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌收押劉男月餘，2月15日以天價1億元交保，同案其他24人則各以2萬至200萬元交保。

檢調清查，國泰洋酒自2016年間起透過代開發票，協助台中知名酒店金錢豹及海派旗下等47家酒家，隱匿高額營業額22億7521萬餘元。經檢調會同財政部中區國稅局查核認定以特種飲食業的營業稅稅率25％計算，總計逃漏營業稅5億6880萬餘元、營業所得稅2億1022萬餘元，總逃漏稅額高達7億8903萬餘元。

台中地檢署表示，經密集偵查、提訊被告及偵訊數十位酒店業者、經理、會計，會同國稅局團隊連續密集查帳11天後，完成第一階段偵查蒐證，國泰洋酒在偵查中自動繳交犯罪所得8028萬餘元。全案檢方首波偵結，起訴被告劉男等25 名被告，並聲請沒收業者犯罪所得6億多元。值得一提的是檢方撰擬的該案起訴書多達3348 頁、164萬5887 字，還分編11冊，在司法界實屬罕見。