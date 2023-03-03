對於民進黨立委劉世芳連署，要求清查退除役軍士官有無洩密一事，國民黨前台北市議員羅智強批劉世芳，「羞辱軍人」，蔡英文、賴清德要不要給個交代？

《日本經濟新聞》報導，台灣國軍有高達9成退役軍人當了共諜；退輔會主委馮世寬大罵這項報導是「放他媽的屁」。民進黨立委劉世芳卻連署，要求清查過去5年的退除役軍士官名單，有否觸犯國防機密情報外洩等情事。

國民黨前台北市議員羅智強直言，因執行黑貓中隊偵查任務殉職的陳懷生上校，是外省人；在八二三砲戰中陣亡的吉星文上將，是外省人；因試飛IDF罹難的伍克振少將是外省人；2020年因黑鷹直升機墜毀身亡的時任參謀總長沈一鳴是出生在台灣，但以民進黨的標準也是外省人。

羅智強認為，國軍將士為了台灣的安全犧牲奉獻，被日本媒體描述成「共諜」，更痛批劉世芳，「羞辱軍人到這種地步，真的非常的可恥！」蔡英文、賴清德要不要給個交代？