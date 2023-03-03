國道1號北向87.5公里湖口服務區段，今（3日）下午6時許發生一起事故，現場為2輛車事故，佔用內側車道導致車輛回堵3公里，目前車速僅30公里，事故原因還待警方釐清。

北二高龍潭路段車禍 北上紫爆回堵3公里
中山高楊梅段事故 時速9公里紫爆
快訊／國1北上五堵段3車追撞 車流回堵2公里
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