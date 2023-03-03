中山高湖口段北上事故 車速緩慢回堵3公里 18:142023/03/03 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北向87.5公里湖口服務區段，今（3日）下午6時許發生一起事故，現場為2輛車事故，佔用內側車道導致車輛回堵3公里，目前車速僅30公里，事故原因還待警方釐清。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向87.5公里湖口服務區段，今（3日）下午6時許發生一起事故，現場為2輛車事故，佔用內側車道導致車輛回堵3公里，目前車速僅30公里，事故原因還待警方釐清。 北二高龍潭路段車禍 北上紫爆回堵3公里 中山高楊梅段事故 時速9公里紫爆 快訊／國1北上五堵段3車追撞 車流回堵2公里 #車速 #事故 #中山高 #緩慢 #回堵3公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄山明路追撞事故多 標線改造分流分道加行車指引 15:492023/02/28 生活 竹科驚現大量白霧 消防局：水氣凝結啦 04:102023/03/01 地方新聞 出遊注意！國三南下中寮隧道3車追撞 回堵5公里 11:242023/02/26 社會 國5入口匝道無回堵 高乘載管制提前結束 18:012023/02/28 生活 228連假首日湧車潮！國道7路段易塞 車速40公里以下 10:232023/02/25 生活 今年第6起！高鐵又發生集電弓事故 00:002023/02/27 生活 228連假最後一天 國道彰化路段傍晚湧車潮 20:222023/02/28 生活 國道3號安坑路段2車事故 小客車擦撞貨櫃車造成嚴重塞車 16:252023/02/27 社會 台中夫載臨盆妻困連假車陣 警車鳴笛開道神救援 17:302023/03/01 寶島 賞櫻拜廟衝遊樂區…人潮擠爆各景點 04:102023/02/27 生活新聞 228連假第3天出遊小心！ 國道「這路段」紫爆了 11:232023/02/27 生活 連假第2天旅遊高峰 高雄市區預計下午車流變多 13:112023/02/26 生活 一車青少年租iRent出遊 自撞燈桿車頭全毀1重傷4輕傷 09:342023/02/27 社會 北市行人死亡車禍 8成自身先違規 04:102023/03/01 社會新聞 驚悚影片曝 貨櫃車國道失速暴衝 撞護欄橫卡車道 17:272023/03/02 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。