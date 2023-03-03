外資現貨賣超21億元，期貨淨多單縮減至14,433口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬3,000餘口，買權賣權OI增量依舊相當。周選方面，賣權OI增量持續大於買權。

群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前仍屬櫃買指數強於加權指數態勢，短線在大型股依舊熄火震盪下，台股仍可以選擇權方式區間操作。