外資現貨賣超21億元，期貨淨多單縮減至14,433口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬3,000餘口，買權賣權OI增量依舊相當。周選方面，賣權OI增量持續大於買權。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前仍屬櫃買指數強於加權指數態勢，短線在大型股依舊熄火震盪下，台股仍可以選擇權方式區間操作。
台股3日續作區間震盪整理格局，早盤一度挑戰前高後後，賣壓便出籠拉回，終場台股再收平盤附近位置，成交金額放大至2,379億。目前多空依舊高檔震盪拉鋸，短線在支撐壓力逐漸靠攏下，台股仍可以選擇權方式保守操作。
外資現貨賣超21億元，期貨淨多單縮減至14,433口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬3,000餘口，買權賣權OI增量依舊相當。周選方面，賣權OI增量持續大於買權。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前仍屬櫃買指數強於加權指數態勢，短線在大型股依舊熄火震盪下，台股仍可以選擇權方式區間操作。
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