台中市觀光旅遊局為活絡大梨山地區觀光，斥資5900萬元打造「環山獵人登山步道」環狀線3月全線開放，總長度約2.5公里，以半穴居遺址群落和獵人射箭競技場等泰雅族元素建置遊憩節點，遊客除了體驗山林外，更能一窺部落文化之美。

台中市觀旅局投入工程經費3164萬元，以及交通部觀光局補助2736萬元，共計5900萬元在梨山地區建置「環山獵人登山步道」，環狀線於今年2月6日完工，3月全線開放。

梨山地區「環山獵人登山步道」環狀線已全線開放，半穴居與糧倉遺址展現部落文化之美。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

觀旅局長陳美秀表示，工程沿著泰雅族人狩獵古徑建設步道，以最低生態干擾方式將原本部分崩塌的野徑，利用現地材料建置砌塊石階梯及護坡駁坎，增進遊憩安全；欄杆也採減量設計以三索欄杆施作，而需涉水而過的河道則以新建繩索橋跨越，使原本需要專業登山裝備才能前往的古獵徑，變得更安全。

梨山地區「環山獵人登山步道」環狀線已全線開放，圖為獵人射箭競技場。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

另外，步道在設計之初就訪問環山部落耆老，結合泰雅族部落元素設置具有特色遊憩節點，如以原木及部落圖騰建構淨化祈福之地；荒廢的半穴居遺址群落以木構造重新整建；設置獵人射箭競技場；以疊石、織布紋路及繡眼畫眉鳥意象營造指標系統等。

梨山地區的環山部落位於南湖大山、中央尖山及雪山所環繞的山谷，是中橫宜蘭支線中最大的泰雅部落，地理位置緊鄰司界蘭溪，素有紫藤山城之美名，一向是山水愛好者的私房景點，環山獵人登山步道開放後，為梨山地區的觀光建設增添新亮點，將吸引更多遊客一窺泰雅原住民之美。

觀旅局指出，民眾除了可自駕前往遊覽外，也可搭乘大眾運輸工具至梨山賓館住宿享受全台最高的宮殿旅館風情，隔天再搭乘1751路或1764路公車前往環山部落放鬆遊玩，共同推動部落觀光往前邁進。