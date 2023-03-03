「MFM三人行巡迴演唱會」將於25日在澳門威尼斯人劇場舉辦，澳門最受歡迎三人唱跳組合MFM有「澳門F.I.R.」美譽，由成員羅嘉豪、祖絲和AJ組成，3人的感情狀態一直受到外界關注，曾被傳團員三角戀，讓他們啼笑皆非，其實三人只是好同事兼好朋友，生活、工作常一起相處。

值得一提的是，MFM曾發生「史上最恐怖巧合」，曾在錄唱經典歌曲〈最寂寞的歌〉時，3位成員同時期陸續失戀，不但祖絲和論及婚嫁的男友分手，AJ也和長跑7年的女友分開，祖絲回憶當時情形，只怪自己工作太忙，因此讓男方萌生分手念頭。AJ也說當時滿腦子工作，「可能自己不夠成熟，很多事情沒處理好，覺得很可惜，痛心寫下這首曲子」。

MFM將於25日在澳門威尼斯人劇場舉辦演唱會。（超級娛樂提供）

當時3人都忍住情傷繼續工作，「但心裡都相當難受、無處傾瀉」，於是嘉豪將當時心情寫成歌詞，「記得是在健身時，突然有了靈感，當時交往的情景浮現腦海，以前一起住的地方歷歷在目，不到3小時就寫好，馬上發出去給祖絲和AJ，結果，讓他倆看了放聲大哭」，讓MFM的友誼更堅固，但三人不忘搞笑自嘲：「還是要強調，我們雖同時失戀，但再三保證，我們沒有在一起喔！」這段趣事也成了3人成軍10年最難忘的事。