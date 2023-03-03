曾經榮獲第31屆醫療奉獻獎的惠民醫院修士韓國乾，將於5日調往宜蘭南澳鄉聖若瑟社區長照機構任職，澎湖縣長陳光復3日下午特別頒贈榮譽縣民證，感謝韓修士為澎湖醫療奉獻，視病猶親，關懷弱勢病患付出愛心。

陳光復表示，韓國乾修士在民國74年受到何義士醫生感召，離開故鄉屏東渡海來到離島澎湖服務，他協助醫護人員投入病患復健工作，以醫院為家轉眼30餘年，韓國乾修士無私付出大愛，貢獻離島偏鄉的精神令人敬佩。

韓國乾修士來自屏東恆春小漁村，自小體弱多病，時常往醫院報到，因此體會病人痛苦與醫護人員辛勞，民國72年他參加教會活動初次踏上澎湖，看見神父、修士照護病患，內心燃起幫助弱勢的堅定信念。

韓國乾以醫院為家，協助醫護人員照料病患，到社區關懷獨居病患的老人，民國79年代表澎湖，榮獲臺灣省政府頒贈敬老楷模，民國104年第三屆菊島詠善獎，民國110年更榮獲第31屆醫療奉獻獎，他一生中最精華的歲月，全部奉獻給澎湖的鄉親，其行令人敬佩。