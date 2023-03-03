全世界有許多正妹、帥哥想成為偶像，日本也是出了名造星大國之一，傑尼斯旗下男團、高人氣的AKB48等等，除了檯面上各種類型的當紅偶像外，當地還有一種「地下偶像」，為了吸引人氣更是花招百出；近期日網瘋傳「女偶像和粉絲親密互動」的影片，大尺度貼身行為造成熱烈討論。

綜合日媒報導，推特上有一個自稱是女偶像的帳號，分享多則與男粉絲互動的影片，有的直接坐在男粉絲腿上，還有的把雙腳夾在男粉絲脖子，或是女偶像在一群男粉絲間嗨唱熱舞；影片中傳出嘻鬧起鬨的聲音，像是要女偶像再貼近男粉絲一點，誇張尺度遊走情色邊緣。

這些影片迅速在推特上被轉發，網友們更是看傻眼，忍不住批評，「偶像不是要在台上唱歌跳舞，怎麼連這種事情也做？」、「她們不配叫偶像吧」、「拍照、握手就算了，身體貼在一起不太行吧」，許多人難以置信偶像得做這些事。

不過，有知情人士跳出來解釋，其實這些地下女偶像原本沒有做這些親密接觸，但為了增加人氣和圈住粉絲的心，才會出此下策，更點出關鍵「看起來很下流，但她們沒有犯法啊」。據悉，地下偶像在日本部分地區已是一種特殊現象，能滿足女孩當明星被追捧的慾望，也能讓男粉絲享受與偶像近距離接觸。