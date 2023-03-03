內政部警政署針對近年詐騙事件層出不窮，且手法不斷翻新，特別整理出「假網路購物詐騙」、「假投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」等5項常見詐騙手法，並由警政署長黃明昭親上警察廣播電台錄製宣導影片，防止民眾受騙上當。桃園市龍潭警分局也結合在地社團，加強宣導防詐騙意識。

龍潭警分局為加強民眾防詐騙意識，2日邀請龍潭扶輪社成員到訪，龍潭分局長張鶴瓊說，近年各類詐騙案層出不窮，許多民眾受到嚴重損失，盼藉扶輪社在辦理各式活動時，結合警方預防犯罪宣導，擴大反詐騙宣導內容給更多民眾知道。

張鶴瓊表示，龍潭扶輪社成員來訪時，也當場播放「阿昭署長宣導防詐」系列影片，藉黃明昭親自舉例說明當前5項詐騙類型，讓他們更清楚目前詐騙內容及防範方法，並請與會來賓協助擴大分享影片。

張鶴瓊更針對影片內容逐一解釋給來賓，了解遇到各式詐騙的應對方式，讓大家獲益匪淺，其中莊姓成員提出他日前遭受詐騙的經歷，直呼「如果早一點看到這宣導就不會上當被騙了！」參與分局防詐宣導很有意義，對日後社團辦理各式活動時，定會全力協助反詐宣導工作。

張鶴瓊呼籲，民眾若在網路上看到投資廣告或不明人士傳來投資訊息，標榜穩賺不賠或保證獲利，最後要求利用ATM操作匯款相關話術，網路交友要求匯款幫助及冒用親友借用金錢等，可疑資訊皆應審慎評估，若懷疑為詐騙，可利用165反詐騙專線或110報案電話查證，警方皆會提供詳細諮詢服務，避免民眾受騙上當。