桃園市桃園區公民會館位於桃園火車站前商圈，原本進駐單位未達績效目標，委外經營至去年底。桃園市文化局因公民會館鄰近年輕人生活圈，規畫「動漫文創交流基地」為主題，並不設限制如何使用，期盼新單位進駐後能活化會館。

文化局表示，桃園區公民會館地點非常好，距離年輕人生活、娛樂場域非常近，目前主題設定以動漫等時尚流行元素為主題，讓民間單位提案，屆時再用評選方式，決定交給誰活化營運。

因以動漫為主題，會不會屆時以日漫為主？文化局也說，希望一定程度為台灣漫畫、動漫、繪本等具有本土化的元素內容，另外將在6日下午2時、7日上午11時、9日下午2時、10日下午2時在公民會館舉辦「公開標租案」說明會議，目前預計會議說明15分鐘、QA提問15分鐘、會後場勘15分鐘，屆時也會聽取業界意見，等收到意見反饋後，會調整規格，確定後才會上網標租。

文化局強調，公民會館空間如何運用尚未定案，只希望提案單位以動漫文創為主題，不過因為地段位置佳，鄰近百貨、火車站，期待1樓可以作為商業空間活絡使用，也希望廣納業界創意跟能力，讓公民會館得以重生。

公民會館先前由桃托邦藝文聯盟打造為「藝文便利店」，販售文創小物，也舉辦DIY課程、展覽、講座，曾舉辦6檔展覽、與112間品牌合作，每月約有2500人次參觀，不過仍未達到績效目標。主因是停車空間不足，難以吸引團客參觀，因此文化局希望以站前一帶最多的年輕人為客群，並設立動漫為主題，讓公民會館利用達最大化。

桃園區公民會館前身為民眾服務社，於1966年興建，2016年起產權由國民黨移轉至桃園市政府，市府當時斥資1500萬重新整修規畫為現在的公民會館。在成功招租前，目前進行老城區微型展示，介紹老城區典故、文化場館等。1樓有部分為過去已進駐的餐飲店以短期租約方式繼續營運，待新的團隊進駐後，看新團隊是否跟其繼續合作。