桃園市112學年度國民中小學藝術才能班招生，國中有音樂、美術、舞蹈、國樂，國小則有美術、舞蹈、國樂等，招生簡章可至桃園市教育局官網、線上報名系統及各承辦學校網頁下載。

教育局表示，長期推動美感教育，希望從小培養孩子的美學基礎國中藝才班招生對象為國小升國一及升國二、三（插班生），國小藝才班招生對象為國小升小三及升四、五、六年級（插班生）。並開放全國學子報考，若非設籍桃園市學生也可以報名鑑定，不過若錄取後，必須在8月1日前將戶籍遷至桃園市才可就讀。

其中國中每班招收新生27人，音樂班有大成國中、中興國中、大園國中、平鎮國中、內壢國中及新明國中等6校計招收162名新生，美術班有八德國中、自強國中、東安國中、中壢國中、楊梅國中及桃園國中等6校計招收162名新生，舞蹈班有中興國中及東興國中2校計招收54名新生，國樂班有福豐國中招收27名新生。

國小每班招收新生26人，音樂班有大成國小、西門國小及新勢國小等3校計招收78名新生，美術班有瑞豐國小、桃園國小、中壢國小及山豐國小等4校計招收104名新生，舞蹈班有南門國小及復旦國小2校計招收52名新生，國樂班有忠貞國小招收26名新生。插班生名額，則需查閱招生簡章。

教育局說，目前鑑定招生已經開始受理報名，有意就讀學生，務必把握時間透過線上報名系統，若對報考資訊有疑問，也可以至簡章查詢承辦學校資訊詢問。