視訊會議軟體公司Zoom上個月初才宣布，裁撤15%人力，約1300名員工。Zoom周四（2日）提交文件披露，已經解雇總裁湯姆（Greg Tomb），但並未說明原因。

外媒報導，Zoom提交給美國證券交易委員會的監管文件顯示，湯姆將根據「無理由終止雇用關係」的協議領取資遣費。此外，Zoom稱目前沒有尋找接任者的打算，且拒絕評論。

湯姆曾任谷歌（Google）高層，去年6月開始進入Zoom就職，負責上市戰略、營收和全球訊息等。曾出席過財報電話會議，監督公司銷售業務，並直接向執行長袁征匯報。

去年6月的聲明顯示，湯姆未來四年將獲得價值4500萬美元的股票，以及40萬美元的薪資和8%的目標獎金。

Zoom受益疫情蓬勃的需求，業績出現爆發式成長，後因疫情趨緩而快速衰退，為應對需求轉弱，公司近期進行人力調整，今年2月宣布裁撤15%人力，約1300名員工，包括袁征在內等高管都降薪。