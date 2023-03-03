行政院長陳建仁1日、2日連兩晚宴請執政黨立委，國民黨立委李德維3日質詢時詢問，餐敘費是自掏腰包還是特支費，但陳聽聞後並未明確回答，即便李直言「用納稅錢請立委吃飯」也未反駁。行政院代理發言人羅秉成稍早澄清，此為強化與立委間的聯繫交流、增進雙向溝通，也行之有年，行政院循例辦理均依立法院審議通過的預算及規定支用。

羅秉成表示，陳建仁甫上任即至立法院逐一拜會朝野各黨團尋求支持，盼朝野共同合作穩健邁入疫後社會復甦。未來行政院仍會不分黨派、不拘形式，持續強化與朝野各黨團及委員間的雙向溝通與意見交流。