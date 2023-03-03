詐騙案件層出不窮，桃園市平鎮警方阻詐不停歇，為宣導防詐觀念，今日特別前往轄內社福館、大型賣場及國小宣導，並利用交通流量大的路口電視牆，播送由內政部警政署長黃明昭特別錄製的「阿昭署長宣導防詐」系列短片，盼透過強力宣導，讓民眾對詐騙手法有所辨識而免於遭詐風險。

平鎮警分局偵查隊長陳麒益表示，為加強防詐宣導，內政部警政署特別針對近期頻發生的「假網路購物」、「投資詐欺」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」等手法錄製阿昭署長宣導防詐系列宣導短片，希望透過活潑生動及頻繁播放方式，讓民眾能更進一步認識詐騙集團慣用伎倆。

桃園市平鎮警方利用交通流量大的路口電視牆，播送由內政部警政署長黃明昭錄製的防詐宣導短片。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

為防止民眾遭詐騙集團欺騙，平鎮警方積極執行打詐策略，並與轄內金融機構建立聯防機制，共組防詐友善通報網，加強宣導反詐的最新資訊，若發現民眾疑遭詐騙時，除進行關懷提問，並同步通報警方到場協助處理，期能有效提升攔阻成效。

此外，也請民眾務必提高警惕，接獲可疑訊息應撥打反詐騙專線165或報案電話110諮詢，別輕信陌生人的話，更不要隨意提供個人訊息，同時也應增強自我保護意識，學習防範詐騙的方法和技巧，避免成為下個受害者。