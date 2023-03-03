國立中山大學半導體及重點科技研究學院新學期首場半導體科技產業大師講座3日登場，特別邀請台灣科技產業園區電機電子工業同業公會理事長周光春蒞臨開講。周光春以「他們的故事」為題，與中山師生分享台灣半導體產業轉變歷程，以及日月光公司執行「數位轉型」的經驗，吸引超兩百人參與。周光春指出，台灣半導體產業從過去到現在的產業架構與產業轉型，不僅創造可觀的產值，也提供大量的就業機會，他同時分析半導體產業未來的封測趨勢，包括奈米進程、Chiplet小晶片先進封裝趨勢，最後以日月光員工為例，暢談公司執行數位轉型的遠見與成果。

中山大學半導體學院院長黃義佑（左）邀請台灣科技產業園區電機電子工業同業公會理事長，日月光半導體資深副總經理周光春（右），蒞臨中山大學演講。（中山大學提供）

中山大學半導體學院院長黃義佑表示，周光春理事長透過電電公會所轄的人資產學、研發創新、廠務環安三大委員會，以跨域觀點和大學進行密切產業交流，建立產官學研多元合作模式。周光春擔任日月光半導體製造股份有限公司資深副總經理，專長為供應管理、循環經濟、環境教育領域及能源資源管理等，曾帶領團隊度過日本311大地震所致的半導體斷鏈危機，在職場上一路學習、探索自我興趣，並在工作中產生動力與熱誠，以態度決定格局。

周光春從台灣半導體產業的發展歷程談起，帶領全場師生探討發展數位轉型的重要性。他指出，日月光去年封裝晶片數達553億片，每秒產生100筆資料數量，而過去10年資料筆數成長率更高達30倍，面臨資訊爆炸的時代，公司業務量持續成長的同時，勢必得導入數位工具提高整體工作及服務效能。他更進一步提到，數位轉型包含：導入機器人流程自動化（RPA），透過軟體機器人自動執行高重複性的例行性工作；利用數位資料庫及結構式查詢語言（DB／SQL），執行資料彙整與分析；運用商業智慧（BI）將資料圖像化呈現，幫助員工全面性決策；串聯各組織、人與物件形成數位生活圈（DLC），提供更整合型的服務；以及採用人工智慧（AI），從敘述性分析邁向預測分析。

「唯有透過主動學習，才有機會改變。」周光春分享5位來自不同部門，有不同年資及科系背景的員工經歷數位轉型的心得，包含：來自訂單銷售管理、封裝製令部、訂單銷售管理部等部門，其中有非電機資工背景，或年資達35年的員工，分享從零開始學習數位技能，成功改善工作效益、提升部門價值、更幫助同事成就更有自信的自己，呈現數位轉型的效益。

國立中山大學半導體及重點科技研究學院新學期首場半導體科技產業大師講座3日登場。（中山大學提供）

「訂單的多元性越來越高、複雜性與日俱增，也越來越客製化；訂單很急，但量卻不大，是未來半導體產業常態性的重大挑戰。」周光春指出，未來科技發展勢必多元化及深入更多的領域，面對半導體產業的未來趨勢及挑戰，將遠超過今日視野，企業應透過打造基礎數位能力體質，迎接及應對異質整合的未來世代需求。

最後，周光春希望透過今天的交流和經驗分享，勉勵學生們將時間用在對的事務上，同時要將數位工具變成自己的能力，使學生們對自己未來在半導體職涯發展的方向有更清楚的定位。中山大學半導體學院黃義佑院長表示，周理事長於百忙中親自準備演講資料，和大學共同培育未來重點科技人才，期許年輕學子透過大師講座站在產業巨人的肩膀上看半導體產業發展，同時也要學習其敬業的精神努力精進自己的專業，未來才能在台灣半導體產業國家隊中學以致用並做出貢獻。