預料將在近期的中共全國人大會議上接任國務院總理李強是中共政治局常委排名第2號人物，據《路透》報導，去年11月大陸各地民眾對清零政策的抗議活動快速升級之際，李強突然決定放棄原訂今年3月解封的計劃，提前到12月解封，主要目的除了化解民眾對長期封控的不滿與抗議，同時解決清零政策帶來的兩大問題：地方財政崩潰與整體經濟情勢嚴重惡化。

《路透》在一則專題報導中指出，去年11月中國清零政策大逆轉之前，中共高層官員與防疫專家們正悄悄地制訂一項政策，預備12月時逐步放寬封控，並在3月宣布恢復正常生活。不過，當時反對清零的抗議活動開始在各地蔓延開來，李強認為必須加快開放的速度，由於突然解封時間緊迫，很多準備工作來不及，因此才造成12月解封時的混亂狀況。

報導說，北京至今未公開說明突然逆轉清零政策的決策過程，媒體在向國務院新聞辦公室提交有關政策評論的請求，亦未獲得回覆。在經過與6名以上了解情況的人士討論後，一些當時決策過程的細節才逐一浮出水面。不過由於話題的敏感性，同時消息人士也表示無權與媒體交談，因此要求在匿名的情況下評論此事。

知情的消息人士說，習近平在20大之後將清零政策的執行交由李強負責，在20大上盛讚清零政策的偉大成果後，中共官員們開始研究這項政策要如何退場。另一位政治局常委王滬寧於10月下旬開始與包括宣傳機構在內的高級醫學專家和高級官員舉行了多次閉門會議，試圖了解放開疫情封控後預估的死亡人數，以及各種不同的開放路線圖，其中包括如何提高老年人疫苗接種率。

清零政策難以持續的主因之一是地方財政困難。報導引述北京基層官員的話說，到去年下半年，他們已經沒有經費繼續執行嚴格封控政策。官方數據顯示，光是北京一地，去年在疫情封控措施的花費將近300億元人民幣（合台幣1328億元）。除了地方政府財政困窘，病毒傳播的能力太強，也確實無法再控制住。一位防疫官員表示，為了讓疫情數據好看，他們被迫減半上報確診病例數，而政府沒錢了，官員們的工資也被迫減半。

報導說，20大之前李強在上海主政，20大上他晉升為黨內排名第2號人物，受命主管疫情工作，在11月中宣布一套適度放寬的20條防疫措施。中共領導人習近平也開始減少個人防護措施，在北京與國外的一些場合（例如G20峰會）不戴口罩公開露面。

知情人士說，11月清零政策放寬時病例開始快速增加，習近平曾有意再收緊防疫措施，這導致11月下旬疫情決策團隊內部展開激烈的辯論。與此同時，新的經濟數據出爐顯示整體經濟活動已惡化至數十年來最糟的狀況。習近平11月19日返國時，李強頂住了習近平要求放慢開放步伐的壓力。

報導指出，大約在這個時候，數百萬中國足球迷在收看在卡達世界杯足球賽時，發現球場人頭攢動，球迷也不戴口罩，這些鮮明對比畫面引來社交媒體熱議與抱怨。新疆一場致命的火災發生後，大陸各地抗議活動快速蔓延，習近平將抗議活動歸咎於對疫情封控感到沮喪的年輕人。但他也表示，在與歐盟官員談中了解到當時的疫情是較和緩的Omicron毒株，而非致命的 Delta，這也導致放開封控政策得以維持下去。中共終於在12月7日宣布全面取消疫情限制措施，雖然一度還要求保持大規模核酸檢測，最後還是在李強的堅持下取消了這項措施。

全面開放後發生大規模感染，醫院和火葬場不堪重負，藥店藥品被搶購一空，官方要求及時調配資源應對。消息人士指出，在一場有明確書面記錄的高層會議上，李強拍板決定：「時機成熟，基本條件具備」，將新冠病毒改列乙類流行病管理。到了2月16日，中共最高領導人習近平在中央政治局會議上宣布，防疫戰略的「重大調整」是「完全正確、有效和深受大眾歡迎」，對抗新冠疫情獲得「決定性勝利」。