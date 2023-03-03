彰化藝術高中棒球隊畢業校友沙子宸，目前就讀國立體育大學球類運動技術學系，2月15日與MLB奧克蘭運動家簽約，將展開旅美生涯，成為社區棒球旅美第一人。2日下午到卦山棒球場分享經驗給學弟們，還特別捐贈約金5萬元給彰藝高中棒球隊。

彰化縣長王惠美稱沙子宸是彰藝之光、彰化之光，不斷超越自我，憑藉自身的努力，在爸爸的支持下，獲得美國大聯盟奧克蘭運動家隊青睞簽訂合約，非常不簡單，對學校後輩是非常大的激勵。

彰化藝術高中棒球隊畢業校友沙子宸，2月15日與MLB奧克蘭運動家簽約，將展開旅美生涯，2日下午到卦山棒球場分享經驗給學弟們。（吳敏菁攝）

沙子宸憑藉自身好球技，以快速球一路竄紅，還創下台灣史上球齡最淺的旅美選手，他分享，爸爸沙開橋從小藉由運動教他「自律」與「負責」。彰化藝術高中3年的用心栽培，是他運動生涯的轉折點，吸取許多養分、奠定基礎，過去，他跟大家一樣站在那裡，每天努力的練球，世界很大，離開高中後，會發現外面有很多機會在等著您，「大家加油！」。

彰化藝術高中棒球隊畢業校友沙子宸，2月15日與MLB奧克蘭運動家簽約，將展開旅美生涯，2日下午到卦山棒球場分享經驗給學弟們。（吳敏菁攝）

王惠美指出，彰藝中從2006年成立棒球隊，栽培出許多優秀棒球好手，除了沙子宸以外，還有在中華職棒中發光發熱的富邦悍將江國豪、味全龍陳冠偉、中信兄弟林志綱，以及去年剛加入富邦悍將的郭泰呈等。

彰化藝術高中棒球隊畢業校友沙子宸，2月15日與MLB奧克蘭運動家簽約，將展開旅美生涯，2日下午到卦山棒球場分享經驗給學弟們。（吳敏菁攝）

彰藝中校友會理事長白素英表示，記得沙子宸到台北市參加運動家簽約時，特別提到，「到彰藝中，才正式開始他的棒球訓練」。沙爸為他成立社區棒球隊，取名為運動家，沙子宸也經過彰藝中的訓練，變成了大運動家，也成了台灣第一個社區棒球隊直接進入美國職棒的第一人。特別贈送6支球棒，希望沙子宸把這6支球棒傳承給小運動家球隊，再帶幾個像他一樣的好手到到彰藝中打棒球。