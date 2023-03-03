南韓大勢女團BLACKPINK人氣驚人，近期展開世界巡迴演唱會的她們，才在世界各地刮起一陣「BLINK」(粉絲名)旋風。豈料，即將於3月18、19日訪台開唱的她們，卻於今(3日)稍早爆出成員Jennie受傷更破相的消息，引發粉絲擔憂。

Jennie於今日稍早在官咖(weverse)上更新一則貼文，內容表示：「怕BLINK們被我嚇到所以我先留言」，並指出自己雖然有好好管理自己的身體健康，但某天運動時不小心摔倒，意外讓臉部受傷，直言：「本該展現完美的公演給大家看，但很抱歉只能以臉上貼著ok蹦的模樣和大家見面。」更向粉絲們致歉。

微博上有網友曬出已翻譯過的Jennie貼文。(圖／翻攝自微博)

此外，Jennie也在該篇貼文中解釋近期因為治療傷口的關係，較少更新動態，希望粉絲們諒解，並回覆她們關心的話語，指出：「真的不用擔心我。」並俏皮表示：「現在就是以貼著ok蹦的臉努力地拍照。」而她也在IG上以限時動態的方式，曬出兩張半遮臉的近況照。

事實上，BLACKPINK日前展開巡迴演唱會時，便傳出不少成員們因為行程太多、休息不足而身體有些許不適的消息傳出，舉凡此前Jisoo脖子上出現一顆腫塊，以及Jennie疑耳機漏電而尖叫，種種突發意外都讓粉絲相當揪心，紛紛向其所屬經紀公司發出建言，希望能好好照顧旗下藝人的健康狀況。