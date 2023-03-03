行政院環保署2日召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，並審查通過。立法委員蔡適應表示，這是基隆推動捷運建設以來再次邁出的一大步，他感謝專案小組努力，也要求交通部鐵道局務必落實小組建議。

本次審查路線由南港站至八堵站，全長共16.05五公里，設有13站；其中之「汐止區公所站-汐科站-樟樹灣站」路段約1.6公里屬汐東捷運（即民生汐止線）之工程範圍，並將共用社后機廠。新北市政府表示可擔任基隆捷運計畫的地方主管機關，辦理興建及營運事宜。

蔡適應說，一條捷運路線從開始規劃到開工的程序非常繁瑣，也正因為有這些關卡，才能確保路線通車後的永續經營。而環評初審通過後要送環評大會，待大會審議通過，鐵道局將修正報告送環保署備查，才會完成所有環評程序。

蔡適應強調，會持續關注基隆捷運後續發展，雖然各單位間還是有部分事情要協調，但仍然期盼綜合規劃能在盡快在今年獲得行政院核定，加快基隆捷運建設進行。