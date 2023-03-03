在萬物皆漲的時代，Texas Roadhouse德州鮮切牛排逆勢推出「財腹救星」超值活動，在3月7日至5月8日的活動期間，3款新品主餐均一價499元，而明星商品8盎司火烤德州牛排、12盎司肋眼牛排也有約7至8折的優惠，這也是Texas Roadhouse首次推出超值單品活動，讓消費者不用花大錢，也能品嚐到美味的肉食饗宴。

Texas Roadhouse新品研發策略以「Affordable Price」、「Attractive Food」為出發點，希望能在景氣一片低迷的後疫情時代，提供高性價比的餐點。這次「財腹救星」菜單中的3款新菜包含「煙燻慢烤牛」、「牧場辣味雞」及「碳燒脆皮豬」，3款新菜都是特別與美國總部共同研發全新的烹調方式，以肉類為主食的餐點，加入清爽解膩的季節蔬菜，融合台灣本土飲食習慣，搭配米飯平衡味蕾，提供不同以往的餐點風味。

除了美食之外，再搭配飲品加價購優惠；六款精選非酒精飲品一律99元，與經典原味瑪格麗特、路德斯淡啤與龍洞窖藏啤酒三款調酒、生啤均享點購即可免費升級為大杯。加上店內主打免費提供的手工現做麵包及蒜味花生，以最親民的價格，讓消費者吃飽喝足的同時又省荷包，絕對是名符其實的「財」「腹」救星。

新品推出期間，也準備了多項活動，包含單筆點購任兩道「財腹救星」主餐，即可獲1次抽獎機會，只要抽就有獎，獎項包含價值320元的冠軍四骨豬肋排兌換券、價值450元的凱薩沙拉兌換券等，最大獎是價值720元的8盎司火烤德州牛排兌換券，點越多抽越多，抽獎次數無上限。此外，3月7日至5月8日同步搭配線上社群活動，只要拍下財腹救星任一主餐短影片，上傳至Texas Roadhouse官方社群，就有機會將1000元餐券帶回家。