南投縣第2選區立委補選前1天，總統蔡英文陪同民進黨提名的立委補選候選人蔡培慧，到名間鄉受天宮參香祈福，立委羅美玲、名間鄉長陳翰立等人也都出席。蔡英文問，大家準備好了嗎？將有一個新立委叫蔡培慧，地方所需要的建設，可以得到中央支持。

蔡英文坦言，疫情重創中小企業，以及台灣所有人的生活，這次超收稅收4500多億元，其中編列3800億元的特別預算，幫助整個社會在疫情後恢復正常生活，其中韌性計畫預計將系統性建設農業灌溉設施，讓農業灌溉更有效率，讓所有農民都有水灌溉。

蔡英文指出，預告4月中將要發放每人6千元現金，一旦立法院同意就發放，讓大家手頭比較寬裕，像南投縣年輕人在外地工作、就學，提供18歲學子住宿租金補貼，協助、減輕年輕人的負擔；南投縣這幾年沒有看到顯著進步，要有好的立委，透過中央支持與南投地方銜接起來，讓南投快步往前走，拜託大家給蔡培慧一個機會，讓她證明給大家看，她是用心、有能力的人。