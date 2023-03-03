行政院長陳建仁近日邀請民進黨立委展開餐敘，國民黨立委李德維今（3）日質詢時，質疑他「是用人民納稅錢請吃飯，還是你個人掏腰包，還是你個人的特支費」，結果陳建仁竟一時語塞，不但沒有反駁，只回應「我們是在餐廳一起吃飯」。

行政院團隊3日赴立院報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。李德維一上台就詢問，陳建仁和行政院所屬的部會首長去南投為民進黨立委候選人輔選幾次。陳建仁表示，自己只有參觀地方創生行程時去過一次，同仁則多是利用假日時間去輔選。

李德維話鋒一轉，接著問陳建仁請執政黨立委吃飯，是用人民納稅錢，還是個人掏腰包，又或是你個人的特支費？陳建仁一時愣住，無法回答。李德維接著又問「不知道是誰付的，是這個意思嗎？」、「在哪吃的？」陳建仁最後答出，「我們是在餐廳一起吃飯」。

聽到陳建仁的回應，李德維痛批，用納稅人的錢來請執政黨立委吃飯，單方面感謝綠營的立委，卻在立法院呼籲朝野黨團支持現在的內閣團隊，不覺得很荒謬嗎？陳建仁則表示，會跟朝野黨團立委做很好的溝通，就像他上任的時候去各黨團溝通一樣，他是謝謝執政黨這些委員，在施政上給政院支持，委員有什麼意見，自己也很願意聆聽、參考，讓未來施政更加平穩。

另行政院代理發言人羅秉成稍早對此澄清，此為強化與立委間的聯繫交流、增進雙向溝通，也行之有年，行政院循例辦理均依立法院審議通過的預算及規定支用。